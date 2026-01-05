Samsung Bioepis schließt die vollständige Übertragung der Vermarktungsrechte für BYOOVIZ von Biogen zurück an Samsung Bioepis ab

BYOOVIZ ist nach EPYSQLI (Eculizumab), OBODENCE (Denosumab) und XBRYK (Denosumab) das vierte Biosimilar, das Samsung Bioepis direkt in Europa vermarktet.

Die Fertigspritze (PFS) wird im zweiten Quartal 2026 in Europa erhältlich sein

Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der direkten Vermarktung von BYOOVIZ, einem Biosimilar zu Lucentis1 (Ranibizumab), in Europa begonnen hat. Samsung Bioepis hat daran gearbeitet, eine nahtlose Übertragung der Vermarktungsrechte von Biogen zurück an Samsung Bioepis sicherzustellen, und BYOOVIZ wird nun in mehreren europäischen Ländern als Marke von Samsung Bioepis erhältlich sein.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Samsung Bioepis, da das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch die Erweiterung seines Portfolios an direkt vermarkteten Produkten weiter stärkt. Aufbauend auf den Erfahrungen der letzten drei Jahre mit EPYSQLI (Eculizumab) und den neu eingeführten Produkten OBODENCE (Denosumab) und XBRYK (Denosumab) in Europa werden wir unseren Weg fortsetzen, um ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen mit End-to-End-Kompetenzen von der Entwicklung bis zur Vermarktung zu werden", sagte Antonio Rito, Vice President und Head of Europe bei Samsung Bioepis. "Wir werden eng mit Kostenträgern und medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten, um Patienten, die unsere Biosimilar-Medikamente benötigen, einen nahtlosen Zugang zu diesen zu gewährleisten."

BYOOVIZ wurde erstmals im August 2021 von der Europäischen Kommission (EK) als Einwegampulle zur intravitrealen Anwendung (0,5 mg/0,05 ml) für die Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersbedingten Makuladegeneration (AMD), der Sehbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DME), proliferativer diabetischer Retinopathie (PDR), Sehstörungen aufgrund eines Makulaödems infolge einer Netzhautvenenverschlusserkrankung (astförmige RVO oder zentrale RVO) und Sehstörungen aufgrund einer choroidalen Neovaskularisation (CNV) zugelassen. Im November 2025 gab der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur BYOOVIZ-Fertigspritze (PFS) ab. Die PFS-Darreichungsform wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2026 auf dem europäischen Markt erhältlich sein.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung einsetzt. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein starkes Bekenntnis zur Qualität strebt Samsung Bioepis an, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis treibt weiterhin eine breite Pipeline von biologischen Wirkstoffkandidaten voran, die ein Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Ophthalmologie, Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Endokrinologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

__________________________ 1 Lucentis ist eine Marke von Genentech Inc.

