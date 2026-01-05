Köln/IE-Mountmellick (ots) -25 Jahre nach dem Erfolg von Age of Darkness meldet sich der deutsche Musiker und Produzent Damien Cain mit dem neuen Album "Standarte" zurück. Das Werk verbindet Alternative Rock, melodischen Metal, Gothic-Einflüsse und filmische Melancholie zu einem stilistisch offenen, zugleich geschlossenen Album - entstanden als internationale Kollaboration zwischen Irland, Großbritannien, den USA, Südamerika und Europa."Standarte" ist dabei mehr als ein klassisches Comeback: Neben neuen Songs enthält das Album anlässlich des Jubiläums auch drei neu produzierte Titel des Projekts CAIN. Die Veröffentlichung versteht sich als Brückenschlag zwischen früheren Arbeiten und einer aktuellen, reifen künstlerischen Haltung.Produziert wurde "Standarte" größtenteils aus Irland heraus, wo Damien Cain seit einigen Jahren lebt. Die geografische Distanz spiegelt sich auch musikalisch wider: weniger getrieben, konzentrierter, mit bewusst gesetzten Pausen und einer stärkeren emotionalen Tiefe. Thematisch bewegen sich die Songs zwischen Identität, Verlust, Hoffnung und Haltung.Internationale Medien reagierten bereits positiv auf das Album. Das Musikmagazin Orkus beschreibt "Standarte" als"Rockig, düster, manchmal sogar in Richtung Nu-Metal tendierend und gleichzeitig frisch mit irischem Touch - äußerst stimmig, harmonisch und unterhaltsam."Auch im Radio findet "Standarte" zunehmend Beachtung. Der irische Sender KCLR bezeichnete das Album als "lebhaft und mitreißend", zudem läuft aktuell der Song "Fascinating Face" auf internationalen Radiostationen, unter anderem in den USA und Großbritannien.Damien Cain blickt auf eine über 30-jährige Karriere mit mehreren Chart-Hits zurück. Neben CAIN arbeitete er an Musical-Produktionen und produzierte mit Sir Christopher Lee den Titel "Elenore", der anlässlich des zehnten Todestages des Schauspielers neu veröffentlicht wurde."Standarte" ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie als CD und Vinyl erhältlich.Pressekontakt:Hardbeat Promotion, Hamburg (www.hardbeat.net) | Email: Eric.Burton@hardbeat.de | Phone: +49 40 28006 210Original-Content von: Audio-To-Go Publishing Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154502/6190001