Diese DAX-Aktie ist laut den Analysten von Bernstein die beste Idee für Ihr Portfolio im Börsenjahr 2026. Dabei handelt es sich nicht um die üblichen Verdächtigen wie SAP, Siemens oder Rheinmetall. DAX-Aktien wie SAP, Rheinmetall & Co. stehen sehr häufig im Fokus, während solide Werte wie der Konsumgüterkonzern Beiersdorf eher in den Hintergrund rücken. Doch eine neue Studie hat den Wert jetzt als Top-Idee für 2026 gehighlitet. Beste Idee für 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE