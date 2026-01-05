Von Flaggschiff-Projektoren bis hin zu portablen Innovationen - Dangbei eröffnet Besuchern einen Blick in die Zukunft des immersiven Entertainments

LAS VEGAS, Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im Bereich Smart-Home-Entertainment, kündigte heute seine Teilnahme an der CES 2026 an. Auf der Messe stellt das Unternehmen seine neueste Generation erstklassiger Projektoren für unterschiedlichste Lebensstile vor. Vom 6. bis 9. Januar können Besucher am Stand 52962 im Venetian Expo & Convention Center die Zukunft des Kinoerlebnisses entdecken.

In diesem Jahr präsentiert Dangbei ein sorgfältig kuratiertes Portfolio, das modernste Lasertechnologie mit durchdachtem Design für unterschiedliche Einsatzbereiche - vom Heimkino über den flexiblen Wohnbereich bis hin zur Unterhaltung unterwegs - vereint.

Ausgestellte Projektoren am Stand 52962

Dangbei S8 Ultra Max | Spitzenmodell für Großbild-Entertainment

Der Innovationsprojektor liefert Kinoqualität mit 6.200 ISO-Lumen, verfügt über Lens-Shift-Technologie und unterstützt Dolby Vision sowie HDR 10+.

Dangbei MP1 Max | 4K-Flaggschiff-Projektor

Der 4K-Hybrid-Lichtprojektor mit Google TV und vorinstallierter Netflix-App überzeugt durch brillante Farben und flüssiges Streaming.

Dangbei DBOX02 und Dangbei DBOX02 Pro | 4K-Laserprojektor

Dieses Duo vereint präzise Technik mit komfortablem Seherlebnis. Dank hoher Helligkeit und gestochen scharfer Bilder schaffen die Projektoren eine tiefgehende, cineastische Atmosphäre in jedem Raum.

Dangbei Atom | Mini-Laserprojektor

Der ultrakompakte Mini-Laserprojektor kombiniert hohe Helligkeit mit maximaler Mobilität. Ideal für alle, die ein beeindruckendes Seherlebnis in verschiedenen Räumen genießen wollen.

Dangbei Freedo | Tragbarer Projektor mit integriertem Akku

Der erste ultra-portable Projektor der Marke kommt mit Google TV, integriertem Akku und praktischem Standfuß. So ist Entertainment überall möglich, ob zuhause oder unterwegs.

Dangbei N2 mini | Einstieg in die Welt des Großbildes

Kompakt, Netflix-lizenziert und mit eingebautem Standfuß - dieser Projektor ist perfekt, um auf kleinem Raum ein persönliches Heimkino zu schaffen.

Das erwartet Besucher am Stand



Besucher können die preisgekrönten Projektoren und Smart-Home-Produkte von Dangbei in Live-Demos erleben, einen exklusiven ersten Blick auf den Konzeptprojektor 2026 werfen und an Vorträgen der Produkt- und Technologieexperten über die Zukunft des Home-Entertainments teilnehmen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 6.-9. Januar 2026

Standort: Venetian Expo, Hallen A-D, Stand 52962

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter für smartes Entertainment und spezialisiert auf Projektoren sowie weitere innovative Produkte. Weltweit vertrauen über 200 Millionen Nutzer auf Dangbei, um beeindruckende Bildwelten und immersiven Sound zu erleben und Räume in lebendige Zentren für Unterhaltung, Arbeit und Alltag zu verwandeln.

Dangbei ist führend im Bereich Software für Großbildgeräte und bietet eine umfangreiche App- und Content-Bibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter us.dangbei.com .

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1512271f-affc-429a-9d2f-3505b8c14bcc/de