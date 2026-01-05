Frankfurt (ots) -Chubb gab heute die Ernennungen von Lars Messutat zum Head of Distribution, Germanics, von Kerstin Ley zum Cluster Claims Manager, Eastern Region, und von Marc-André Birth zum Head of Industry Practices, Eastern Region, zum 1. Januar 2026 bekannt.Lars Messutat - Head of Distribution, GermanicsLars wird für die Erreichung profitabler Wachstumsziele in Deutschland und Österreich verantwortlich sein. Er wird die Umsetzung und Messung wichtiger Vertriebsinitiativen vorantreiben, Vertriebsstrategien für Agenturen und Makler sowie Best Practices für den Vertrieb entwickeln. Zudem wird er die Leitung der Sales Teams in Deutschland und Österreich übernehmen.Lars verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Versicherungsrisikomanagement, Underwriting, Schadenkontrolle, Schadenbearbeitung, Beratung und Führung. Er wechselt von Berkshire Hathaway Specialty Insurance, wo er seit 2018 tätig war, zu Chubb. Zuletzt hatte er dort die Rolle des Head of General Property, DACH, inne. Zuvor war er dort als Senior Underwriter Corporate Clients Property tätig und leitete das Team seit 2021. Lars hat von 2009 bis 2018 ebenfalls Erfahrungen als In-House Broker für die Airbus Group gesammelt.Kerstin Ley - Cluster Claims Manager, Eastern RegionKerstin wird die Schadenabteilung von Chubb in Deutschland und Österreich leiten und ein Team von 64 Schadenfachleuten führen.Kerstin hat mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, darunter 25 Jahre Spezialisierung auf Marine. Sie startete 2016 bei Chubb und hat eine nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung, Bearbeitung komplexer Schadenfälle und überregionale Teamkoordination. Seit März 2022 ist sie als Marine Claims Technical Lead für Kontinentaleuropa, Naher Osten und Nordafrika (CEMENA) und Managerin Marine Claims Germanics tätig.Marc-André Birth - Head of Industry Practices, Eastern RegionMarc-André wird die Verantwortung für die Leitung und den Ausbau der Industry Practices in Deutschland und Österreich tragen.Marc-André verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. In den letzten zwei Jahren war er als Teil des Chubb CEMENA Teams für den Ausbau der Industry Practices in verschiedenen Ländern verantwortlich. Von 2012 bis 2015 übernahm er die Leitung des Sach- und Haftpflichtportfolios und konzentrierte sich ab 2016 auf den Aufbau und die Leitung der Industry Practices für Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn. Zuvor war er als Leiter der Abteilung Financial Lines in Düsseldorf tätig."Ich freue mich sehr, Lars, Kerstin und Marc-André im Chubb Management Team in Deutschland und Österreich willkommen zu heißen. Diese Ernennungen zeigen, dass Chubb über einen großen Pool an hochqualifizierten Talenten und langjährigen Führungskräften verfügt, die in der Lage sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, und dass Chubb die Stärke besitzt, leistungsstarke Talente aus anderen Bereichen der Branche für sich zu gewinnen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen unsere Wachstumsziele für unser Geschäft zu erreichen", sagte Leander Metzger, Regional Executive Officer Ost und Country President Deutschland.Über ChubbChubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, seine breiten Vertriebskapazitäten, seine außergewöhnliche Finanzkraft und seine weltweit ansässigen lokalen Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb beschäftigt weltweit etwa 43.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.comPressekontakt:Kathryn Coventrykathryn.coventry@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72419/6190027