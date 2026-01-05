Anzeige
Mehr »
Montag, 05.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.01.2026 10:27 Uhr
347 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Rally bei Rüstung nach Venezuela - DAX mit Allzeithoch

DJ MÄRKTE EUROPA/Rally bei Rüstung nach Venezuela - DAX mit Allzeithoch

DOW JONES--Deutlich im Plus sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Die militärische Intervention von US-Truppen in Venezuela und die Entführung des dortigen Machthabers Nicolas Maduro lassen die Börsen kalt. Eine Rally der Rüstungsaktien zieht die Börsen nach oben: Der DAX markiert ein Allzeithoch bei 24.792 Punkten und klettern aktuell um 0,9 Prozent auf 24.766 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 5.904 Zähler. Der US-Angriff kam überraschend und ohne Kriegserklärung bzw. Absegnung durch den US-Kongress.

In Asien konzentrierten sich die Börsen auf die anhaltende Rally der Technologiewerte, die bereits am vergangenen Freitag begonnen hat. Vor allem der südkoreanische Kospi-Index springt dank starker Chip-Werte um 3,4 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch. Für Aktien wie Taiwan Semicondunctor und Softbank geht es um die 5 Prozent nach oben - in Südkorea springen Samsung Electronics auf Allzeithoch. Entsprechend legt der Index der Halbleiterwerte in Europa um 1,8 Prozent zu. Bei Aktien wie ASML und BE Semiconductor geht es am Morgen um über 4 Prozent nach oben. Im DAX legen Infineon um 2,8 Prozent zu.

Kursgewinner Nummer eins sind die Rüstungswerte mit 3,2 Prozent Indexplus. Wegen des US-Angriffs auf Venezuela und der Drohungen gegen Grönland wird gekauft. Im DAX springen Rheinmetall um 6,8 Prozent nach oben. Hensoldt und Renk steigen um 5 bis 6 Prozent. In Paris legen Dassault Aviation 4,4 Prozent und Thales 3,3 Prozent zu, in Mailand steigen Leonardo um 6 Prozent, in London geht es bei BAE Systems um 4,4 Prozent nach oben, in Schweden bei Saab um 4,3 Prozent. Airbus klettern um 2 Prozent, nachdem die Auslieferungen laut einem Bericht etwas höher als erwartet ausgefallen sind.

Für die Aktie von Alcon geht es gegen den Trend um 1,5 Prozent nach unten. Hier belastet nach Aussage von Vontobel die Nachricht der US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Rückrufaktion für gewisse Chargen eines Sets für Augenoperationen in den USA.

Konjunkturell im Fokus stehen neue Einkaufsmanagerindizes (PMI). In Japan legte der Service-PMI leicht zu, in China zeigte sich der Ratingdog-PMI für diesen Bereich mit 52,0 etwa auf Vormonatsniveau. Ein Wert über 50 signalisiert ein stabiles Wachstum des Sektors. Auch andere Daten aus Asien wie aus Singapur und Indonesien weisen auf gutes Wachstum bei stabiler Inflation hin. Nichts Gutes wird weiter aus Europa erwartet: Hier wird am Morgen aus Deutschland der Sentix-Konjunkturindex für Januar vorgelegt. Aus den USA kommt am Nachmittag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.904,05    +0,9%   53,67   +1,0% 
Stoxx-50         4.978,82    +0,4%   21,65   +0,8% 
DAX           24.766,49    +0,9%   227,15   +0,2% 
MDAX          31.257,56    +0,9%   277,82   +1,2% 
TecDAX          3.659,43    +1,0%   35,14   +0,1% 
SDAX          17.512,39    +0,9%   156,71   +1,1% 
CAC           8.239,50    +0,5%   44,29   +0,6% 
SMI           13.174,38    -0,7%   -93,10     0% 
ATX           5.362,70    +0,2%   10,95   +0,5% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 18:00 
EUR/USD          1,1683    -0,3%   1,1714   1,1756 
EUR/JPY          183,24    -0,2%   183,67   183,59 
EUR/CHF          0,9285    +0,0%   0,9284   0,9287 
EUR/GBP          0,8702    -0,1%   0,8707   0,8712 
USD/JPY          156,84    +0,0%   156,77   156,12 
GBP/USD          1,3426    -0,2%   1,3450   1,3494 
USD/CNY          7,0279    +0,1%   7,0207   7,0324 
USD/CNH          6,9774    +0,1%   6,9711   7,0001 
AUS/USD          0,6676    -0,2%   0,6686   0,6690 
Bitcoin/USD       92.457,10    +1,4% 91.205,90 87.544,55 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD 
WTI/Nymex          56,38    57,32   -1,6%   -0,94 
Brent/ICE          61,88    61,92   -0,1%   -0,04 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD 
Gold           4.431,34   4.332,42   +2,3%   98,92 
Silber           75,80    72,86   +4,0%    2,94 
Platin          1.910,03   1.827,82   +4,5%   82,21 
Kupfer            5,80     5,64   +2,8%    0,16 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 03:51 ET (08:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.