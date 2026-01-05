Mit einer aggressiven KI-Strategie an der Seite von Google schürt Samsung neue Hoffnung auf die Rückeroberung der Smartphone-Spitze und lässt die Aktie 7 Prozent springen. Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics treibt seine KI-Strategie weiter voran und will die Zahl seiner Mobilgeräte mit Googles Gemini-Technologie in diesem Jahr auf 800 Millionen verdoppeln. Die Aktie reagierte prompt: Am Montag legte das Papier um 7,47 Prozent auf 95,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
