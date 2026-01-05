Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwischen den Jahren war das Handelsgeschehen zumindest an den Aktienbörsen von einer freundlichen Tendenz bestimmt, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex habe das Jahr bei über 24.500 Punkten beschließen können und auch der Jahresauftakt am letzten Freitag sei mit einem leichten Plus von 0,2% gelungen. Währenddessen sei es am Devisenmarkt zu einer Korrektur gekommen. Der EUR/USD-Kurs habe nach dem Anstieg im November und bis Mitte Dezember zuletzt wieder nachgegeben. Zudem bewege sich der europäische Rentenmarkt weiterhin in einem schwierigen Umfeld und zum Jahresauftakt hätten die Kurse erneut nachgegeben. Eine Zinssenkungserwartung bezüglich der EZB sei praktisch nicht mehr vorhanden. Heute Morgen sei vor dem Hintergrund der US-Intervention in Caracas keine erhöhte Risikoaversion zu beobachten. Aktienindizes in Asien würden freundlich tendieren. Rentenkurse und Gold würden leicht anziehen, während Öl kaum bewegt sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
