Frankfurt am Main (ots) -Nestlé leitet einen vorsorglichen Rückruf für bestimmte Chargen der Marken BEBA, BEBA expert HA, BEBA expert Comfort+, BEBA Supreme, BEBA AR und ALFAMINO in Deutschland ein.Die Sicherheit und das Wohlbefinden von Säuglingen haben für uns absolute Priorität.In enger Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden ruft Nestlé vorsorglich bestimmte Chargen/Produktionsnummern von verschiedenen BEBA- und ALFAMINO-Säuglingsnahrungsprodukten zurück, die in Deutschland verkauft wurden.Von dem Rückruf betroffen sind Produkte mit den Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten, die im Anhang genannt sind.Dieser Rückruf ist eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde.Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind. Dennoch hat Nestlé aus besonderer Vorsicht beschlossen, diesen vorsorglichen Produktrückruf gemäß unseren strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards umzusetzen.Eltern, die eines oder mehrere der betroffenen Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, ihre Kinder hiermit nicht mehr zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis der BEBA-Produkte wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.Wenn Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, raten wir ihnen, mit ihrem Kinderarzt oder einer medizinischen Fachkraft zu sprechen. Alle anderen Nestlé-Produkte sowie andere Chargen derselben Produkte, die nicht von diesem Rückruf betroffen sind, können sicher konsumiert werden.Wir verstehen, dass diese Nachricht bei Eltern Besorgnis auslösen kann, und wir bemühen uns, während dieses Prozesses klare und transparente Informationen sowie Unterstützung anzubieten.Bei allen Fragen zu diesem Rückruf können sich Eltern gerne an den Nestlé Verbraucherservice wenden:+49 (0) 800 2344 944Mo - Sa von 8 bis 20 Uhr | So 8 bis 18 UhrWir entschuldigen uns aufrichtig für Sorgen oder Unannehmlichkeiten, die diese Maßnahme für Eltern, Betreuer oder Einzelhändler mit sich bringt.Alle Produktbilder sind auf Flickr (https://www.flickr.com/gp/nestledeutschland/b560w0Z2Db) zu finden.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGClas DammannTel.: 069 / 6671 2319E-Mail: clas.dammann@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6190102