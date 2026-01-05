© Foto: Stringer - HPICNach dem schnellen Sprung in die Profitabilität verschärft Xiaomi den Ton. Für 2026 setzt der Konzern auf ein Auslieferungsziel, das im chinesischen Markt ein klares Machtwort ist.Xiaomi will den Schwung aus seinem erfolgreichen Einstieg in den Markt für Elektrofahrzeuge nutzen und hat sein Auslieferungsziel für 2026 deutlich angehoben. Der Konzern plant, in diesem Jahr 550.000 Fahrzeuge auszuliefern, was einem Plus von 34 Prozent gegenüber dem Absatz von 410.000 Einheiten im Vorjahr entspricht. Gründer und CEO Lei Jun stellte das Ziel am Wochenende in einem Livestream vor und unterstrich damit die strategische Bedeutung der E-Auto-Sparte für den Konzern. Xiaomis Vorstoß in den …Den vollständigen Artikel lesen
