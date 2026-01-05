BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Flughäfen erwarten für das gerade begonnene Jahr ein deutliches Passagierwachstum. Die Zahlen könnten nach den Berechnungen des Branchenverbands ADV um 4,2 Prozent auf 225 Millionen Fluggäste steigen. Das entspräche knapp dem global erwarteten Passagierwachstum von 4,4 Prozent.

Laut ADV sind vor allem Flüge zu europäischen Zielen gefragt, bei denen es einen Zuwachs von 5,2 Prozent geben werde. Darauf deuteten jüngste Ankündigungen von Reiseveranstaltern und Anbietern hin. Auf der Langstrecke erwartet man 3,1 Prozent Zuwachs, während auf den schwachen innerdeutschen Strecken nur 2,9 Prozent mehr Gäste an Bord gehen sollten.

ADV will weitere Entlastungen



Auch mit dem Zuwachs bleibt die deutsche Passagierzahl unter dem Niveau vor der Corona-Krise. Die Erholungsquote beziffert der Verband auf 91 Prozent.

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel fordert zusätzlich zur geplanten Absenkung der Ticketsteuer ab dem Sommer weitere Unterstützung der Politik: "Der Luftverkehrsstandort Deutschland wächst, bleibt aber strukturell im Nachteil. Es bedarf weiterer Entlastungen bei Steuern und Gebühren, damit Airlines an den deutschen Flughäfen wieder neue Strecken aufnehmen."/ceb/DP/mis