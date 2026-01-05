Münster (ots) -So fühlt sich ein perfekter Jahresstart an: Ein Tipper aus Finnland ist seit Freitag (2. Januar) durch die Ziehung der Lotterie Eurojackpot um rund 74,1 Millionen Euro reicher. In den Gewinnklassen 2 und 3 gibt es 15 weitere Hochgewinner.Der Eurojackpot wurde direkt in der ersten Ziehung des neuen Jahres geknackt: Mit den Gewinnzahlen 10, 15, 29, 34, 38 sowie den beiden Eurozahlen 2 und 9 bewies ein Eurojackpot-Spieler aus Finnland am Freitagabend (2. Januar) den richtigen Riecher für die Gewinnklasse 1. Er ist der einzige Tipper, der diesen Rang treffen konnte und erhält deshalb die komplette Gewinnsumme von 74.104.783,60 Euro.Weitere HochgewinneIm zweiten und dritten Rang konnten gleich 15 weitere Spielteilnehmer Hochgewinne im sechsstelligen Bereich erzielen. In der zweiten Gewinnklasse gehen jeweils 630.745,90 Euro nach Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Norwegen.Gleich elf weitere Tipper waren im dritten Rang erfolgreich. Hier gehen Gewinnsummen von 129.349,50 Euro nach Baden-Württemberg (3 x), Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, in die Niederlande, Schweden und die Slowakei. Damit übersteigt die Zahl der deutschen Hochgewinne den Wert von 3.000: Seit dem Start der Lotterie vor rund 14 Jahren gibt es 3.003 Spielteilnehmer, die mindestens einen sechsstelligen Betrag gewinnen konnten.Nächste ZiehungAuch zur ersten Dienstagsziehung des neuen Jahres besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am 6. Januar mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6190143