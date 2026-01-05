Hamburg (ots) -Das NDR Fernsehen war auch 2025 das stärkste Dritte Programm in Deutschland und im Norden das meistgesehene TV-Angebot nach ZDF und dem Ersten. Der Marktanteil im Norden lag 2025 bei 8,4 Prozent, der höchste Wert seit 2004, durchschnittlich 2,869 Millionen Norddeutsche schalteten täglich mindestens eine Minute lang ein. Bundesweit zählte das NDR Fernsehen im vergangenen Jahr erneut zu den Top 10 aller TV-Programme, vor ProSieben und Kabel Eins. Täglich schalteten 6,736 Millionen Menschen in Deutschland ein. Der bundesweite Marktanteil betrug 2,8 Prozent.Starkes Jahr für regionale NachrichtenDas Jahr 2025 war für NDR Online das erfolgreichste seit Bestehen des Web-Angebotes (NDR.de, Apps und HbbTV (Smart TV)). Mit NDR Online erreichte der NDR als erste Landesrundfunkanstalt der ARD mehr als eine Milliarde Visits im Jahr, im Mittel waren es knapp 89 Millionen Visits im Monat. Dabei sind regionale Nachrichten besonders erfolgreich, stark nachgefragt sind auch die Ratgeberinhalte des NDR.Die NDR Regionalmagazine gehörten auch 2025 zu den stärksten TV-Landesprogrammen in ganz Deutschland. "Hallo Niedersachsen", "Nordmagazin", "Schleswig-Holstein Magazin" und das "Hamburg Journal" um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen waren mit durchschnittlich 1,143 Millionen Zuschauer*innen am Tag und einem durchschnittlichen Marktanteil von 30,6 Prozent im NDR Sendegebiet sogar noch erfolgreicher als im Vorjahr.Für jeden ein Programm - Vielfalt im NDR AngebotMit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,4 Prozent im Norden in 2025 zählt "DAS! Rote Sofa" weiterhin zu den erfolgreichsten Angeboten im NDR Fernsehen. Seit 1990 Jahren begeistert die Kultsendung mit ihrem beliebten Infotainment-Mix und feiert in 2026 ihr 35-jähriges Bestehen.Die Marke "ARD Gesund" unter Federführung des NDR vereint über alle Ausspielwege hinweg die Gesundheitsinhalte der ARD. Neben klassischen Ratgeber-Formaten im Fernsehen und Radio erreicht sie über Podcasts, die ARD Mediathek und Social-Media-Plattformen neue digitale Zielgruppen mit vielseitigen Gesundheitsthemen. Dazu gehört das crossmedial erfolgreiche Format "NDR Ernährungs-Docs", welches 2025 sowohl auf Instagram als auch bei WhatsApp die 1 Mio. Follower*innen Marke erreichen konnte.Im Jahr 2025 zählten "11KM: der tagesschau-Podcast" (NDR/BR) und "Streitkräfte und Strategien" zu den meistgehörten NDR Podcasts. Auch die Comedy-Formate "Frühstück bei Stefanie" und "too many tabs" sind weiterhin beliebt. Der Literatur-Podcast "eat.READ.sleep" feierte im Juni seinen fünften Geburtstag mit einem großen Fanfest in Hannover.Eines der Highlights im Doku-Bereich 2025: "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Federführung BR/NDR). Das Dokudrama über zwei junge Holocaustüberlebende vor dem Hintergrund der Nürnberger Prozesse ist insbesondere für eine junge Zielgruppe erzählt und zeigt bewegende wahre Geschichten.Besondere fiktionale Höhepunkte in der ARD Mediathek waren für den NDR im letzten Quartal 2025 die Komödie "Prange - Man ist ja Nachbar" mit Bjarne Mädel und Olli Dittrich, die von einem fiktionalen Podcast der beiden Hauptfiguren begleitet wird, und die Serie "Schwarzes Gold" über den Ölboom in der Lüneburger Heide.Ausblick auf 2026 - Spannende Dokus und Filme im NDR Fernsehen und der ARD MediathekDas Jahr 2026 beginnt begleitend zur Serie mit der Doku "Schwarzes Gold - Als der Ölboom in den Norden kam" im NDR Fernsehen.Im Januar 2026 startet der erfolgreiche Donnerstagskrimi "Nord bei Nordwest" außerdem erstmalig mit vier neuen Folgen im Ersten, zwei zu Anfang des Jahres, zwei voraussichtlich im Herbst. Im Februar geht der Hamburger Ableger der beliebten ARD-Doku-Serie "Nachtstreife" in die zweite Staffel. Der NDR produziert außerdem gemeinsam mit SWR, WDR und HR eine dreiteilige Dokuserie über den Rapper und Musikproduzenten Giwar Hajabi, alias Xatar, die im Frühjahr u.a. in die ARD Mediathek kommt. Im Sommer folgt, gemeinsam entwickelt von NDR und ARD Degeto, für die ARD "Es geht um die Kinder" (AT) ein fiktionaler Zweiteiler zum Thema Sorgerechtskonflikt. Im Sportjahr 2026 ist der NDR unter anderem federführend verantwortlich für die ARD-Berichterstattung über die Handball Europameisterschaft im Januar und für das Multisportevent "Die Finals" im Juli in Hannover.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6190141