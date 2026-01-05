Am Montag verbessert sich die Hensoldt-Aktie aktuell um knapp +7% und steht bei 81,60 €. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Venezuela und den USA. Ist das der Auftakt zu einem nachhaltigen Kursanstieg? Neuer Konflikt entstanden Immer wenn neue Konflikte entstehen, profitieren die Rüstungsaktien. Mit der Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro ist ein neuer Konflikt entstanden. Es besteht die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
