Die Aktie von Beiersdorf hat 2025 über -20% an Wert verloren, doch könnte der DAX-Konzern nach diesem Kurseinbruch eine Top-Idee für das Börsenjahr 2026 sein? Zumindest ein Analystenhaus ist optimistisch. Positive Studie Das Jahr 2025 war für Aktionäre von Beiersdorf nicht gerade feierlich. Die Papiere büßten im Jahresverlauf über -20% ein, während der DAX neue Höchststände markierte. Doch trotz dieser schlechten Performance äußerte sich das Analystenhaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de