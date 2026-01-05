Mit einem Kurssprung von über +10% ist die Chevron-Aktie am Montagmorgen mit großem Abstand der Spitzenreiter im Dow Jones-Index. Was steckt hinter dem ungewöhnlich hohen Kursplus des amerikanischen Öl- und Gaskonzerns und ist der starke Start ins neue Jahr ein gutes Omen für 2026? Trump greift in Venezuela ein Auslöser des gewaltigen Kurssprungs der Chevron-Aktie ist selbstverständlich die jüngste politische Entwicklung in Venezuela. Nachdem US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de