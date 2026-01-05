Frankfurt am Main (ots) -Der wichtigste Kreativpreis für Dialogkommunikation im deutschsprachigen Raum startet die Einreichungsphase. Ab sofort können Agenturen, Unternehmen und Nachwuchstalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre besten Kampagnen für den MAX-Award 2026 ins Rennen schicken. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV).Seit über 40 Jahren zeichnet der MAX-Award herausragende Arbeiten aus, die kreative Exzellenz mit nachweisbarer Wirkung verbinden. Im Mittelpunkt stehen Kampagnen, die Marken und Menschen im direkten Dialog zusammenbringen und Customer Experience ganzheitlich denken - von der Idee über die Umsetzung bis zum messbaren Erfolg. Insgesamt stehen 12 Kategorien zur Auswahl, die das gesamte Spektrum moderner Dialogkommunikation abbilden."Der MAX-Award steht für den hohen Anspruch, den der DDV an zeitgemäße Dialogkommunikation stellt", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp. "Er bietet Agenturen und Unternehmen eine einmalige verlässliche Plattform, um exzellente Arbeit sichtbar zu machen und sich im Markt klar zu positionieren."Auch Jurypräsident Christian Artopé, Managing Partner von GUD.Berlin, betont die besondere Rolle des Awards: "Dialogmarketing ist kein Nebenschauplatz, sondern der zentrale Ort, an dem Marken wirklich erlebbar werden. Der MAX zeichnet Kampagnen aus, die relevant sind, smart umgesetzt wurden und zeigen, wie wirksam kreative Ideen im direkten Dialog Marken und Menschen miteinander verbinden."Ein besonderes Anliegen des DDV ist seit jeher die Nachwuchsförderung. Mit dem MAX Talent Award bietet der Verband jungen Kreativen deshalb wieder einen eigenen Wettbewerb. Pate ist in diesem Jahr die UNO-Flüchtlingshilfe. Aufgabe der Teilnehmenden ist es, eine einprägsame TikTok-Kampagne zu entwickeln, die junge Menschen aufmerksam macht, berührt und zum Handeln bewegt.Ausgezeichnete Arbeiten sammeln wertvolle Punkte für die Kreativrankings von HORIZONT und W&V. Schnell sein lohnt sich: Bis zum 23. Januar 2026 gilt ein Early Bird Tarif auf alle Einreichungen. Die Teilnahmefrist endet am 28. Februar.Alle Informationen zur Teilnahme unter:www.max-award.dePressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/6190156