Im vergangenen Jahr haben Wetterextreme laut GDV-Naturgefahrenbilanz für weniger Schäden gesorgt. Die Versicherer rechnen mit Schäden in Höhe von 2,6 Mrd. Euro durch Naturgefahren. 2024 waren es rund 3 Mrd. Euro mehr. Der langfristige Trend zeige aber eine deutliche Zunahme, so die Versicherer. Starkregen, Überschwemmungen, Sturm und Hagel haben 2025 unterdurchschnittlich viele Schäden verursacht. Dies geht aus der aktuellen Naturgefahrenbilanz 2025 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
