Nordex hat bedeutende Aufträge aus Kanada im Gesamtvolumen von 508 MW für die Lieferung in den Jahren 2027-28 veröffentlicht, was einem Auftragseingang von etwa 480 Mio. EUR im vierten Quartal 2025 entspricht und die vierteljährliche Auftragsdynamik erheblich stärkt. Mit insgesamt neu gemeldeten Aufträgen von rund 1,4 GW, davon fast die Hälfte aus Kanada, dürfte Q4 2025 ein Rekordquartal werden und möglicherweise den Spitzenwert von 3,3 GW aus Q4 2024 übertreffen. Wichtig ist, dass Nordex typischerweise nur einen Teil seiner vierteljährlichen Aufträge meldet; die vollständigen Auftragszahlen für das vierte Quartal werden voraussichtlich bis Mitte Januar veröffentlicht. Die Auftragsdynamik wird zusätzlich durch die bedeutende US-Vereinbarung über 1 GW, die Mitte Dezember angekündigt wurde, gestärkt und positioniert Nordamerika als neuen wichtigen Wachstumsmotor, während Europa weiterhin eine robuste Nachfrage aufweist. Vor diesem Hintergrund wurden die Umsatzerwartungen für 2027 und darüber hinaus angehoben, und da starke Margen sowie gesunde Cashflow-Trends das Wachstum begleiten, erhöhen wir unser Kursziel auf EUR 36,00 (von EUR 33,00) und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
© 2026 mwb research