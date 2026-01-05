CATL gibt zum Jahreswechsel die derzeitige Ausdehnung seines Netzwerks für Batteriewechselstationen bekannt: So hat der Batteriekonzern in China bis Ende 2025 insgesamt 1.325 Stationen aufgebaut: 1.020 für Pkw und weitere 305 für Lkw. Letztere werden von CATL-Tochter Qiji Energy verantwortet. CATL hat einen starken Endspurt verzeichnet: Im Oktober 2025 meldete das Unternehmen noch 700 für Pkw konzipierte Batterietauschstationen am Netz. Nur zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
