Nordex dreht ihren Wachstumskurs in Nordamerika weiter hoch: Ende 2025 hat der Turbinenhersteller zwei weitere Aufträge in Kanada an Land gezogen. Insgesamt sollen 73 Windenergieanlagen geliefert und installiert werden, mit einer kombinierten Kapazität von 508 Megawatt. Die Namen der Kunden und Windparks werden zwar nicht genannt, die Signalwirkung ist dennoch klar: Kanada bleibt ein Schlüsselmarkt - und Nordex gelingt dort der nächste Schritt in der eigenen Technologie-Roadmap. Jeder Vertrag beinhaltet zudem langfristige Servicevereinbarungen, was der Gruppe über Jahre stabil wiederkehrende Erlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
