Berlin (ots) -Der Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Markus Guhl, widerspricht der Kritik des Leiters der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, wonach staatliche Ausgaben für Baumpflanzungen zulasten der inneren Sicherheit gingen."Die Aussagen von Herrn Ischinger stehen in einer Reihe von Forderungen, Investitionen in grüne Infrastruktur zurückzufahren und stattdessen ausschließlich Sicherheit oder Wirtschaft zu priorisieren. Dieser Ansatz greift zu kurz", erklärt der Hauptgeschäftsführer des BdB.Selbstverständlich sei es zwingend notwendig, die innere Sicherheit zu stärken und Anschläge wie zuletzt in Berlin wirksam zu verhindern. "Daran gibt es keinen Zweifel. Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität", so der BdB weiter. "Aber Sicherheit und Klimaresilienz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden."Die pauschale Abwertung von Baumpflanzungen als überflüssig oder falsch verkenne die tatsächlichen Herausforderungen. "Investitionen in klimaresiliente Städte, gesunde Bäume und grüne Infrastruktur sind kein Luxusprojekt, sondern eine notwendige Vorsorge angesichts zunehmender Hitze, Dürre und Extremwetterereignisse", betont Guhl.Zudem sei die Behauptung, es fehle grundsätzlich an finanziellen Mitteln, nicht haltbar. "Es ist ausreichend Geld vorhanden, um sowohl Maßnahmen zur inneren Sicherheit als auch Investitionen in Klimaresilienz aus dem Sondervermögen zu finanzieren. Die Politik muss beides leisten - nicht entweder oder."Der Bund deutscher Baumschulen fordert daher eine sachliche Debatte, die den komplexen sicherheits- und klimapolitischen Herausforderungen gerecht wird. "Eine resiliente Gesellschaft braucht Sicherheit - und sie braucht eine intakte, widerstandsfähige Umwelt."Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der deutschen Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell etwa 17.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von 1,3 Milliarden Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 14 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben".