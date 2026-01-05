Die Festnahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro sorgt für Bewegung an den Märkten - nach oben. Besonders Öl- und Energiewerte legen am Montag kräftig zu. Die Anleger spekulieren auf einen Neustart des krisengeplagten Ölsektors im Land - mit Mega-Profiten für US-Ölkonzerne. Die internationalen Finanzmärkte reagieren umgehend auf die Militäraktion der USA in Venezuela vom Wochenende. Dort hatten US-Militärs in der Nacht zum Samstag den bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
