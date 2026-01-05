ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
© 2026 dpa-AFX-Analyser