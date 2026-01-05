© Foto: UnsplashPolitische Unsicherheit und aggressive US-Rhetorik treiben die Edelmetalle. Der Markt setzt weiter auf Absicherung gegen geopolitische Risiken.Gold und Silber sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen, nachdem die USA am Wochenende den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen hatten. Die Ereignisse erhöhten die geopolitische Unsicherheit und führten zu einer stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagen, während risikoreichere Investments wie Technologieaktien dennoch gefragt blieben. Der Spotpreis für Gold legte zeitweise um mehr als 2,4 Prozent zu und stieg auf über 4.435 US-Dollar je Feinunze. Silber verzeichnete einen noch kräftigeren Anstieg und gewann fast 5 Prozent. …Den vollständigen Artikel lesen
