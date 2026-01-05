Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 05
[02.01.26]
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,053,146.00
|USD
|750,000
|56,497,528.98
|8.0103
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,861,229.76
|5.6114
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|367,656.09
|10.7076
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|370,000
|416,740.32
|8.0484
