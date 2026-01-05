Datum der Anmeldung:
24.12.2025
Aktenzeichen:
V-89/25
Unternehmen:
AlpInvest Partners B.V., Amsterdam (NLD); Erwerb von nicht-kontrollierenden Kommanditanteilen an OEP Jupiter, L.P., Toronto (CAN)
Produktmärkte:
Herstellung von Transformatoren, Transformatoren für die Elektrizitätsversorgung
