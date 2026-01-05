Datum der Anmeldung:
23.12.2025
Aktenzeichen:
B5-112/25
Unternehmen:
Monnoyeur SAS, St. Denis (F.); Erwerb der Kontrolle über die REBO Landmaschinen GmbH, Visbek, sowie die B&S Landtechnik GmbH, Grabow
Produktmärkte:
Vertrieb von Bau- und Landmaschinen
