Datum der Anmeldung:
22.12.2025
Aktenzeichen:
B7-117/25
Unternehmen:
AURELIUS, Grünwald (D); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Capricorn Consulting GmbH, Bremen (D)
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen, IT-Outsourcing, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Systemsoftware
