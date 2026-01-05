DAX Prognose für Montag, 05.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten - DAX Prognose leicht bullish zum Wochenschluss

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.590 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich gab der Index etwas nach, konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels aber dynamisch erholen und bis knapp über die 24.700 Punkte laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf genauso dynamisch in Richtung Süden, wobei das Tief am Morgen nicht mehr erreicht wurde. Der Index drehte gegen Mittag wieder und schob sich moderat aufwärts zurück über die 24.600 Punkte-Marke. Am Nachmittag ging es mit Dynamik abwärts. Der DAX konnte sich vom Tagestief wieder erholen und über die 24.500 Punkte laufen und einen Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Damit hat der DAX in der ersten Handelswoche dieses Jahres an jedem Handelstag einen Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich legte der Index wieder etwas zu. Der DAX ging bei 24.583 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

?? Key Takeaways

??Technisches Gesamtbild bleibt bullisch: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50). Solange die SMA20 hält, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht. ??Entscheidende kurzfristige Marke bei 24.677 Punkten: Oberhalb dieses Niveaus eröffnen sich weitere Aufwärtsziele bis in den Bereich 24.852/25.015 Punkte. Ein nachhaltiger Bruch nach unten würde hingegen Rücksetzer bis 24.476 Punkte begünstigen. ??Marktstimmung neutral mit leicht positivem Bias: Der Fear-and-Greed-Index liegt im neutralen Bereich, während die Setup-Wahrscheinlichkeit mit 60 - zugunsten des bullischen Szenarios spricht. Erwartet wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange. Der DAX startete am Freitagmorgen bei 24.590 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vor Xetra zeigte sich leichte Schwäche, die jedoch mit Handelsbeginn dynamisch aufgefangen wurde. Der Index konnte bis knapp über 24.700 Punkte ansteigen, scheiterte dort jedoch an einer nachhaltigen Etablierung. Im weiteren Verlauf setzte eine ebenso dynamische Abwärtsbewegung ein. Das Vormittagstief wurde nicht mehr erreicht, und gegen Mittag drehte der DAX erneut nach oben. Am Nachmittag überwog erneut Verkaufsdruck, bevor sich der Index vom Tagestief erholen konnte und einen Xetra-Schlusskurs über 24.500 Punkten markierte. Damit verbuchte der DAX in allen Handelstagen der ersten Kalenderwoche 2026 einen positiven Xetra-Schluss. Nachbörslich konnte der Index weiter zulegen und schloss den Tages- und Wochenhandel bei 24.583 Punkten. Marktbreite - Einzelwerte Zum Xetra-Schluss notierten 20 DAX-Werte im Plus, 20 im Minus. Top-Gewinner: MTU +4,71 %

RWE +3,53 %

Airbus +3,15 % Schlusslichter: Münchener Rück -4,08 %

Hannover Rück -3,56 %

SAP -3,41 %... Vollständigen Artikel weiterlesen

