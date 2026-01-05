Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 05.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Der Index gab bis zum frühen Nachmittag zunächst nach. Das Tagestief wurde am Nachmittag formatiert. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Der Nasdaq lief über die 25.300 Punkte-Marke und konnte sich am frühen Abend dort festsetzen und ging über dieser Marke auch aus dem Wochenhandel.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Kurzfristiges Chartbild bleibt angeschlagen Im Stundenchart notiert der Nasdaq unter der SMA20. Solange diese Marke nicht zurückerobert wird, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben. Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt damit bärisch.

SMA200 als zentrale Entscheidungszone Im übergeordneten 4h-Chart ist die SMA200 der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Hält sich der Index darüber, sind Erholungen in Richtung SMA20 und 23,6 %-Retracement möglich. Ein klar bullisches Signal entsteht jedoch erst oberhalb der SMA50.

Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis für den Tag Trotz der Schwäche überwiegt im Tagesverlauf ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario. Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario bei 60 - bei einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.106 und 25.567 Punkten.

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 25.469 Punkten in den Handel. Bereits im frühen Verlauf konnte sich der Index stabilisieren und über die Marke von 25.500 Punkten ansteigen. Dieses Niveau wurde bis in den Nachmittag hinein verteidigt. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, in deren Verlauf das Tageshoch erreicht wurde.

Im Anschluss folgte jedoch ein direkter Abverkauf. Der Nasdaq geriet in eine impulsive Abwärtsbewegung und fiel bis in den Bereich 25.150/25.100 Punkte, wo zunächst eine Stabilisierung gelang. Die zwischenzeitliche Erholung im späten Handel konnte nicht gehalten werden und wurde bis zum Handelsschluss erneut verkauft.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf die Kursdaten vom 02.01.2026

Tagesdaten Nasdaq (08:00-22:00 Uhr)

Tageshoch: 25.546 Punkte

Tagestief: 25.098 Punkte

Tagesschluss: 25.218 Punkte

Tagesrange: 244 Punkte

Hinweis: Farbmarkierungen zeigen die Veränderung im Vergleich zum Vortag.

Charttechnische Nasdaq Analyse (1-Stunden-Chart)

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA200 (25.508 Punkte). Von dort aus konnte sich der Index zunächst nach oben abstoßen und über die SMA50 (25.394 Punkte) ansteigen.

Am Nachmittag kehrte jedoch deutliche Schwäche zurück. Der Index fiel unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte zurück. Der Tages- und Wochenschluss erfolgte unter der SMA20 (25.337 Punkte).

Bewertung: Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, ist mit einer Fortsetzung der Schwäche zu rechnen. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite sind zunächst das Freitagstief sowie übergeordnet das 38,2-%-Retracement....

