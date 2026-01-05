ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 24,30 auf 27,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

DE0005545503