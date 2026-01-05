Die Aktien großer US-Ölkonzerne haben am Montag vorbörslich deutlich zugelegt. Auslöser waren Aussagen von Donald Trump, wonach die USA nach der Festnahme von Nicolás Maduro faktisch die Kontrolle über Venezuela übernehmen könnten. An den Märkten sorgte das sofort für Fantasie - insbesondere mit Blick auf die riesigen Ölreserven des Landes. Am stärksten reagierte Chevron. Die Aktie legte zeitweise um bis zu 10 Prozent zu. Auch ConocoPhillips und Exxon Mobil verzeichneten Kursgewinne. Chevron gilt als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de