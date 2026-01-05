© Foto: gilles lougassi - Adobe StockKodiak AI und Bosch schließen einen strategischen Pakt. Die Partner wollen autonome LKW aus der Testphase in den kommerziellen Alltag führen.Kodiak AI arbeitet künftig mit Bosch zusammen, um die Produktion von Hardware und Sensoren für selbstfahrende Lastwagen hochzufahren. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Ziel ist der Übergang von Pilotprojekten zur breiten kommerziellen Nutzung. Darüber berichtete Reuters zuerst. Entwickler autonomer Fahrsysteme stehen unter wachsendem Druck. Investoren verlangen belastbare Geschäftsmodelle nach Jahren hoher Ausgaben und geringer Erlöse. Viele Firmen setzen deshalb auf den Güterverkehr. Die Routen sind planbarer. Die Aussichten auf Profitabilität …Den vollständigen Artikel lesen
