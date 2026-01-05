Fundamentale Heilung für hartnäckige und unheilbare Krankheiten unter Verwendung von Zellen des "Biologischen Alters Null", die mittels SCNT-Technologie aus patienteneigenen Zellen gewonnen werden

Die weltweit erste Therapieplattform, die gleichzeitig Immunabstoßung und die Vererbung der Zellalterung löst die großen Hürden bestehender Stammzelltherapien

Drastische Verbesserung des Behandlungszugangs durch das neue Paradigma "Patienten-initiierte klinische Studie (Patient-Initiated Clinical Trial)", welches bestehende klinische Einschränkungen überwindet

Clonell Therapeutics, Inc., ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Heilung schwer behandelbarer und bisher unheilbarer Krankheiten, gab heute die offizielle Einführung der weltweit ersten Therapieplattform für patientenspezifische embryonale Stammzellen (aus somatischen Zellkernübertragungen gewonnene embryonale Stammzellen, nachfolgend "SCNT-ESC") bekannt, die auf der Technologie der somatischen Zellkernübertragung (SCNT) beruht. Gleichzeitig hat das Unternehmen sein innovatives Patienten-initiierte klinische Studie eingeführt, um diese wegweisende Technologie direkt am Patienten anzuwenden.

Die Einführung dieser Plattform wird als echter "Goldstandard" der regenerativen Medizin betrachtet, da sie inhärente Herausforderungen bewältigt, die bisher als Grenzen bestehender Stammzelltherapien galten etwa Immunabstoßung, unvollständige Reprogrammierung oder Vererbung von Alterungsprozessen. Die SCNT-Technologie von Clonell ermöglicht die Herstellung einer patientenspezifischen embryonalen Stammzelllinie, indem der Zellkern einer somatischen Zelle des Patienten in eine gesunde, entkernte Eizelle transferiert wird. Dieser Prozess gewährleistet eine hundertprozentige DNA-Übereinstimmung mit dem Patienten und verhindert somit eine Immunabstoßung. Durch die überragende Reprogrammierungsfähigkeit des Zytoplasmas der Eizelle werden die Zellen des Patienten epigenetisch komplett zurückgesetzt und als pluripotente Stammzellen mit einem biologischen Alter von null wiedergeboren. Dabei werden sogar gealterte Mitochondrien, Ribosomen und andere Organellen durch gesunde ersetzt.

Allerdings weisen induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) inhärente Einschränkungen auf beispielsweise die Persistenz des epigenetischen Gedächtnisses oder die Vererbung gealterter Organellen. So können etwa aus Hautzellen gewonnene iPS-Zellen die Erinnerung daran behalten, Hautzellen zu sein, und Widerstand gegen die Differenzierung in andere Zelltypen (z. B. Neuronen, Kardiomyozyten) oder eine Tendenz zur Rückbildung in ihre ursprüngliche Zelllinie zeigen ein erhebliches Hindernis für die stabile und effiziente Gewinnung therapeutischer Zellen. Außerdem übernehmen iPS-Zellen bei der Betrachtung von Mitochondrien, eine der intrazellulären Organellen und die Energiefabrik der Zelle die gealterten Mitochondrien des Patienten in ihrer ursprünglichen Form. Folglich zeigen sie eine niedrige Energieproduktionsleistung (ATP) und eine erhöhte Produktion schädlicher reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). Dies beeinträchtigt ihre Funktionalität als therapeutisches Mittel signifikant, wenn sie zu Neuronen oder Kardiomyozyten differenziert werden, die einen hohen Energiebedarf aufweisen.

Clonell strebt eine vollständige Bezwingung von Krankheiten an, die bisher nicht vollständig geheilt werden konnten von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, ALS (Lou-Gehrig-Syndrom) und Schlaganfall bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und altersbedingten Krankheiten. Erreicht werden soll dies durch die SCNT-ESC-Behandlungsplattform, die diese technischen Herausforderungen überwunden hat. Über eine bloße Linderung von Symptomen hinaus zielt Clonell auf die funktionelle Wiederherstellung geschädigter Gewebe und Organe ab. Der Traum, bisher unbeherrschbare und unheilbare Krankheiten zu besiegen, der lange Zeit nur als theoretische Möglichkeit existierte, wird nun in eine praktische Behandlungsstrategie überführt.

Insbesondere hat Clonell durch den Einsatz seiner proprietären Technologie "Auswahl von Spenderzellen und Zusammensetzung für den somatischen Zellkerntransfer zur Verbesserung der Effizienz der Entwicklung geklonter Embryonen sowie ein darauf basierendes Verfahren des somatischen Zellkerntransfers (zum Patent angemeldet)" ein hocheffizientes Produktionssystem bereitgestellt, das für die Vermarktung unverzichtbar ist und im Vergleich zu konventionellen Methoden eine mehr als zweifache Effizienz bei der SCNT-ESC-Produktion erreicht. Diese einzigartige Technologie maximiert die natürliche Reprogrammierungsfähigkeit der Eizelle und verschafft Clonell einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil auf dem hochtechnischen Gebiet der SCNT.

Darüber hinaus hat Clonell mit Patienten-initiierte klinische Studie ein neues Paradigma geschaffen, das die Grenzen herkömmlicher klinischer Studien von Pharmaunternehmen überwindet, die mit enormen Kosten und hohem Zeitaufwand verbunden sind. Bei diesem innovativen Partnerschaftsmodell wird der Patient, der dringend eine Behandlung benötigt, zum Initiator der klinischen Studie und finanziert den Beginn seiner eigenen Behandlung, während Clonell mit seiner einzigartigen Technologie patientenspezifische Arzneimittel bereitstellt. Dabei gewährleistet Clonell die Transparenz des klinischen Kostenmanagements und die Sicherheit der Geldmittel der Patienten durch die Einführung des globalen Zahlungsschutzsystems Escrow (Escrow.com). Im Anschluss daran unterstützt Clonell den gesamten Prozess, damit Patienten sicher und schnell eine auf sie zugeschnittene Behandlung über legale Zulassungswege erhalten können etwa im Rahmen klinischer Studien und Behandlungen in Krankenhäusern nach dem japanischen Gesetz zur Sicherheit regenerativer Medizin (ASRM) und dem Expanded Access Program der US-amerikanischen FDA (insbesondere "Single Patient Investigational New Drug", IND).

"Medizinisch betrachtet ist die SCNT-ESC-Plattform von Clonell die ultimative therapeutische Plattform und bietet eine absolute Überlegenheit in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit, die keine andere therapeutische Plattform erreichen kann", so Dr. Hyo-Sang Lee, Chief Scientific Officer (CSO) bei Clonell und maßgebliches Mitglied des Forschungsteams an der Oregon Health Science University (OHSU), das im Jahr 2013 erfolgreich die weltweit ersten menschlichen SCNT-ESC etablierte. Er fügte an: "Diese Technologie liefert die besten therapeutischen Rohstoffe, mit denen sich ideale Behandlungsstrategien für die schwierigsten Krankheiten der Menschheit realisieren lassen."

Weitere Informationen über die Therapieplattform von Clonell und Patienten-initiierte klinische Studie finden Sie auf der offiziellen Website (www.clonell.com).

Über Clonell Therapeutics, Inc.

Clonell ist ein Biotechnologieunternehmen, das mithilfe der therapeutischen Klontechnologie kurative Therapien für schwer behandelbare und unheilbare Krankheiten entwickelt. Dank seiner unübertroffenen technischen Expertise auf dem Gebiet der patientenspezifischen embryonalen Stammzellen (SCNT-ESC) stellt das Unternehmen eine vielfältige Pipeline bereit, die neurodegenerative Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und altersbedingte Erkrankungen abdeckt. Mit dem Anspruch, patientenorientierte Innovation voranzutreiben, verbessert Clonell den Zugang zu modernster regenerativer Medizintechnik durch sein Patienten-initiierte klinische Studie.

