Das richtige Video kann einem Startup Millionen an Investitionen und eine treue Fangemeinde bescheren. Ab dem 6. Januar werden sie auch auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas zu sehen sein.Â Aber was zeigen diese Videos tatsächlich? Es ist gerade die Zeit der humanoiden Roboter. Zumindest kommt es Ken Goldberg so vor, einem umtriebigen Robotiker, der an der University of California Berkeley die Forschung auf diesem Gebiet leitet und mehrere Robotikunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n