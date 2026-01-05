Whatsapp könnte bald auch Nutzer:innen seines Web-Clients mehr Möglichkeiten an die Hand geben, Nachrichten in Chats verschwinden zu lassen. Dabei geht es vor allem um das richtige Timing. Das Whatsapp-Feature selbstlöschende Nachrichten soll Nutzer:innen einen besseren Schutz ihrer Privatsphäre ermöglichen. Bisher lässt sich einstellen, dass Nachrichten 24 Stunden, sieben Tage oder 90 Tage, nachdem sie gesendet wurden, wieder verschwinden. Kurz-Timer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n