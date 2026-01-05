Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V.
Mainz Biomed gibt Rückblick auf die Highlights des Jahres 2025
Start der klinischen US-Studie eAArly DETECT 2 zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Next-Generation-Tests bei fortgeschrittenen Adenomen in einer großen Patientenpopulation als Vorbereitung auf die FDA-Zulassungsstudie ReconAAsense in den USA
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie mit dem Biomarker-Panel im Rahmen des Bauchspeicheldrüsenkrebs-Projekts zeigten eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 95 %
BERKELEY, USA, und MAINZ, Deutschland - 5. Januar 2026 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ: MYNZ) ("Mainz Biomed" oder "das Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gibt heute einen Überblick über die wichtigsten Meilensteine des Geschäftsjahres 2025. Die Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Gesamtjahr wird für März 2026 erwartet.
Wesentliche Highlights des Jahres 2025
Highlights im Bereich Darmkrebs
Highlights im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs
"Ich bin mit den Ergebnissen, die unser Team im Jahr 2025 in der Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsstrategie erreicht hat, äußerst zufrieden. Der Fokus lag dabei auf den kontinuierlichen Fortschritten der eAArly DETECT 2-Studie und unserem Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm", sagte Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed. "In der ersten Jahreshälfte 2026 erwarten wir den Abschluss der eAArly DETECT 2-Machbarkeitsstudie, die den Startschuss für unsere FDA-Zulassungsstudie ReconAAsense in den USA bilden wird. Zudem planen wir, die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung unseres blutbasierten Screening-Tests zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt zu geben."
Zukunftsgerichtete Aussagen
Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden.
