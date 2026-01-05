hier

Nachdem das US-Militär Nikolas Maduro festgenommen und entmachtet hat, erwarten viele Beobachter einen Investitionsboom in Venezuela. Das dürfte sich als komplizierter erweisen als es jetzt dargestellt wird. Wir widmen uns heute Nachmittag der Gemengelage und schauen heute früh auf das, was belastbar vorliegt. Und das ist klar positiv:Der DAX ist freundlich in das neue Börsenjahr gestartet. Am Freitag gab es einen moderaten Zugewinn von knapp 50 Punkten, heute früh kommen weitere 120 Punkte hinzu und der DAX steigt weiter. Das Allzeithoch ist nur noch 20 Punkte entfernt. Damit setzt sich die freundliche Tendenz aus dem Dezember weiter fort.Das deutsche Börsenbarometer hatte im Dezember die Wall Street outperformt. Was in der ersten Jahreshälfte galt, hat sich im Dezember wiederholt. Unterm Strich hat der DAX die US-Indizes auch auf Jahressicht geschlagen und für die nächsten Monate spricht einiges dafür, dass das so bleibt.Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie