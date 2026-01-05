München (ots) -Zum zweiten Wochenende des Jahres rechnet der ADAC trotz des Ferienendes in Hessen nur mit mäßigem Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen. Lange Staus sind überwiegend nicht zu erwarten, jedoch kann es im Berufsverkehr am Freitagnachmittag zu Verzögerungen kommen.Die Baustellentätigkeit ist, wie zu dieser Jahreszeit üblich, geringer als in den Vorwochen, dennoch kommt es an einigen Autobahnabschnitten zu Sperrungen und Verzögerungen. Wintersportler müssen besonders am Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag mit einem zunehmenden Verkehrsaufkommen in Richtung Alpenregionen rechnen.Strecken mit zeitweiligen Verzögerungen in beide Richtungen (Auswahl):- A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover -- A3 Oberhausen - Köln - Nürnberg, Passau - Linz- A5 Darmstadt - Heidelberg - Karlsruhe - Basel- A7 Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A93 Rosenheim - Kiefersfelden- A99 Autobahnring MünchenAuch im Ausland kann es zu Staus kommen, etwa auf den Hauptrouten in die Wintersportregionen in Österreich, der Schweiz und Italien. Zudem müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bei der Einreise nach Deutschland an den Grenzen mit stichprobenartigen Kontrollen und Wartezeiten rechnen.Weitere Informationen zur aktuellen Verkehrslage und zur Stauprognose finden Sie unter adac.de.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6190469