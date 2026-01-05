Anzeige
Dow Jones News
05.01.2026 15:09 Uhr
255 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Etwas fester - Venezuela-Entwicklungen sorgen für Zurückhaltung

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Venezuela-Entwicklungen sorgen für Zurückhaltung

DOW JONES--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die erste vollständige Handelswoche des Jahres starten. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,2 Prozent. Die Entwicklungen in Venezuela am Wochenende dürften allerdings für Zurückhaltung sorgen, heißt es. Nach den Militärschlägen gegen Venezuela und der Gefangennahme von Machthaber Nicolas Maduro wollen die USA eine Übergangsregierung installieren. Diese soll die angeschlagene Ölindustrie reparieren und das Land stabilisieren.

Die deutlichsten Auswirkungen waren bei den Ölpreisen zu beobachten, die zunächst nachgaben, diese Verluste jedoch wieder aufholen und aktuell teils zulegen. Der Preis für WTI steigt um 1,0 Prozent, Brent liegt 0,1 Prozent im Minus. Ein Anstieg der venezolanischen Produktion nach der Absetzung von Maduro werde voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es. "Die Absetzung Maduros dürfte längerfristig den Weg für ein höheres Ölangebot ebnen", so Peter Cardillo von Spartan Capital.

Der Sturz des Maduro-Regimes könnte den USA eine gewisse Macht über China verleihen, meint Marktstrategin Kathleen Brooks von XTB. Angesichts der bedeutenden Ölreserven des Landes könnte der Schritt die US-Versorgung für die kommenden Jahre sichern. Er könnte den USA auch helfen, einen gewissen Einfluss auf China auszuüben, das mehr Öl aus Venezuela kaufe als jeder andere, so Brooks.

Die relativ gelassene Reaktion der Märkte auf die Maduro-Absetzung spiegele einen jüngsten Trend wider, bei dem Anleger geopolitische Unsicherheiten weitgehend ignorierten, schreibt Raphael Thuin von Tikehau Capital. Anleger hätten in den vergangenen Jahren gelernt, über geopolitische Risiken hinwegzusehen und sich stattdessen auf fundamentale Treiber wie Wirtschaftswachstum, Inflation und Unternehmensgewinne zu konzentrieren, so der Director of Markets Strategy. "Die jüngsten Entwicklungen in Venezuela scheinen in dieses Muster zu passen."

Kräftig aufwärts geht es vorbörslich mit den Aktien der Ölkonzerne Chevron (+6,1%), Exxon (+2,9%) und Conocophilips (+6,0%). Der Sturz von Maduro hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die US-Ölkonzerne ihre Aktivitäten in der ölreichen südamerikanischen Republik wieder ausweiten können. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela präsent ist. Conocophillips und Exxon verließen Venezuela im Jahr 2007, nachdem der damalige Präsident Hugo Chavez ihre Vermögenswerte verstaatlicht hatte.

Es steigen auch die US-Rüstungswerte, da Investoren aufgrund der Entmachtung von Maduro durch die USA ein erhöhtes geopolitisches Risiko erwarten. Lockheed Martin gewinnen 1,0 Prozent, General Dynamics 0,5 Prozent und Northrop Grumman 0,5 Prozent.

Der als "sicherer Hafen" geltende US-Dollar legt mit den Entwicklungen in Venezuela zu - der Dollar-Index steigt um 0,4 Prozent. Die Gewinne könnten aber schnell wieder abgegeben werden, da die Auswirkungen eher begrenzt sind, so Lale Akoner von eToro. "Da Venezuelas globale wirtschaftliche Rolle gering ist und die Operation schnell ausgeführt wurde, gibt es kaum einen Grund für eine anhaltende Dollar-Stärke", heißt es.

Deutlicher nach oben geht es für den Goldpreis, der ebenfalls von der Suche der Investoren nach Sicherheit profitiert. Die Feinunze verteuert sich um 1,7 Prozent auf 4.404 Dollar. Für den Silberpreis geht es um 3,1 Prozent aufwärts.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen leicht - die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 1,0 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Anleger zeigen sich zwar vorsichtig, aber nicht sonderlich besorgt über die Festnahme von Maduro, heißt es. Stattdessen liege der Fokus auf den Äußerungen von Fed-Mitgliedern in dieser Woche und jeglichen Hinweisen zum Gleichgewicht zwischen Inflation und Arbeitsmarkt, so Krisada Yoonaisil von Exness. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 18:26  % YTD 
EUR/USD          1,1665    -0,4%   1,1714   1,1732  -0,2% 
EUR/JPY          182,98    -0,4%   183,67   183,92  -0,2% 
EUR/CHF          0,9287    +0,0%   0,9284   0,9291  -0,2% 
EUR/GBP          0,8681    -0,3%   0,8707   0,8708  -0,1% 
USD/JPY          156,86    +0,1%   156,77   156,76  -0,0% 
GBP/USD          1,3437    -0,1%   1,3450   1,3473  -0,1% 
USD/CNY          7,0334    +0,2%   7,0207   7,0173  -0,1% 
USD/CNH          6,9855    +0,2%   6,9711   6,9681  -0,1% 
AUS/USD          0,6668    -0,3%   0,6686   0,6687  +0,2% 
Bitcoin/USD       92.736,95    +1,7% 91.205,90 90.525,45  +3,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          57,88    57,32   +1,0%    0,56 -20,1% 
Brent/ICE          61,88    61,92   -0,1%   -0,04 -18,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.403,94   4.332,42   +1,7%   71,52  +0,3% 
Silber           75,13    72,86   +3,1%    2,28  +2,2% 
Platin          1.910,62   1.827,82   +4,5%   82,80  +4,2% 
Kupfer            5,80     5,64   +2,8%    0,16 +41,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
