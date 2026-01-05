EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.01.2026 / 15:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nagarro SE / Aktienrückkauf - 6. Zwischenmeldung

München, den 5. Januar 2026 - Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis einschließlich zum 02. Januar 2026 insgesamt 28.750 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis einschließlich zum 02. Januar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 29. Dezember 2025 10.804 77,0624 832.582,17 30. Dezember 2025 9.680 76,1369 737.005,19 31. Dezember 2025 0 - - 01. Januar 2026 0 - - 02. Januar 2026 8.266 76,6190 633.332,65 Gesamt: 28.750 76,6233 2.202.920,01



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 02. Januar 2026 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 243.303 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

