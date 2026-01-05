Die Rentenmärkte treten in eine neue Phase ein: Während die US-Zinskurve auch 2026 eine weitere Versteilerung erleben könnte, sollte Europa stabiler bleiben. Gleichzeitig punkten Schwellenländer mit hohen Realrenditen und attraktiver Zinsdynamik. "Für renditeorientierte Anleger gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten, ihre Portfolioperformance aufzupeppen", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, steigende Staatsschulden, nachlassende Dynamik in den USA, schleppende Erholung in Europa - die Weltwirtschaft ist nicht arm an Herausforderungen. Ein Problem aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
