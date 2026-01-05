Silber gilt zwar heute nicht mehr als klassisches Währungsmetall, doch laut dem Rohstoffinvestor Frank Giustra steht es vor einer strategischen Neubewertung. In seinem aktuellen Kommentar warnt er vor einem sich zuspitzenden Machtkampf zwischen westlichen und östlichen Märkten, in dem Silber zunehmend zur geopolitischen Waffe werde. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung dürfte eine deutliche Neubewertung des Metalls sein.Giustra verweist auf historische Parallelen: Vom 16. bis frühen 19. Jahrhundert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär