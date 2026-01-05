Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 05.01.26 | Überblick für KW 02

Der Dow Jones zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. In der vergangenen Handelswoche konnte der US-Leitindex ein neues Allzeithoch knapp unter der 49.000-Punkte-Marke markieren und den dritten Wochengewinn in Folge verbuchen. Damit bestätigt sich die robuste Marktverfassung, die aktuell die Börse aktuell prägt. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die Kursentwicklung, die charttechnische Lage sowie die Perspektive für die laufende Handelswoche.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Key Takeaways

Stabilisierung über 48.000 Punkten trotz Wochenverlust Der Dow Jones konnte sich in der verkürzten Handelswoche oberhalb der 48.000-Punkte-Marke behaupten. Wochenhoch und Wochenschluss über dieser Zone sprechen für eine weiterhin konstruktive Ausgangslage im kurzfristigen Bild.

SMA20 bleibt zentrale Entscheidungsmarke für die Dow-Jones-Prognose Im Tageschart ist die SMA20 der maßgebliche Support. Solange der Index per Tagesschluss darüber notiert, bestehen Chancen auf einen erneuten Anlauf in Richtung Jahreshoch. Ein Bruch dieser Linie würde das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50 erhöhen.

Seitwärts bis leicht aufwärts als Basisszenario für Börse Aktuell Für die KW 02/2026 überwiegt ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario. Oberhalb von 48.468 Punkten bleibt die Oberseite favorisiert, während ein nachhaltiger Rückfall darunter den Fokus auf die Unterstützungszonen unter 48.000 Punkten lenken würde.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick Dow Jones - Börse Aktuell KW 01/2026

(29.12.2025 - 02.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 48.754 Punkten und lag damit 529 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 5 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn wurde das Wochenhoch formatiert.

Im weiteren Handelsverlauf dominierte jedoch Schwäche. Zwar gelang es den Bullen, den Index zeitweise zu stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Bis zur Wochenmitte setzte sich die Abwärtsbewegung moderat fort. Eine kurze Entlastungsbewegung am Mittwochnachmittag erwies sich als nicht tragfähig.

Zum Wochenschluss überwog zunächst erneut Abgabedruck. Erst am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones erholen und wieder über die 48.300 Punkte zurücklaufen. Der Index beendete die verkürzte Handelswoche bei 48.391 Punkten. Zum Start der neuen Woche bewegte sich der Markt in einer engen Seitwärtsbox.

Dow Jones Wochenstatistik - Börse Aktuell 2025 - 2026

Dow Jones 2026 - Überblick

Wochenhoch KW 01/2026: 48.789

Wochentief: 47.870

Wochenschluss: 48.391

Wochenergebnis: -358 Punkte

Wochenrange: 919 Punkte

Die durchschnittliche Range 2026 liegt bislang bei 919 Punkten, das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustwochen beträgt 0 - 1.

Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Der Dow Jones konnte das Wochenhoch sowie den Wochenschluss oberhalb der 48.000-Punkte-Marke etablieren. Trotz des leichten Wochenverlustes bleibt das übergeordnete Bild stabil. Die Wochenrange lag unter der 1.000-Punkte-Marke und damit auch unter dem Durchschnitt des Jahres 2025....

