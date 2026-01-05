Der chinesische Flugtaxi-Pionier Ehang hat am Flughafen Feidong Bailong in Hefei den ersten öffentlichen Flug seines elektrischen Senkrechtstarters VT35 durchgeführt. Das E-Flugzeug soll deutlich längere Strecken schaffen als das erste Modell EH216-S. Wer sich für Flugtaxis interessiert, der kommt an dem Namen Ehang nicht vorbei. Denn im Frühjahr 2025 war das Unternehmen das erste der Welt, das sämtliche erforderlichen Zertifizierungen für ein elektrisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
