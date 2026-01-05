Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab hat eine Feststoffbatterie vorgestellt, die ab sofort für den OEM-Einsatz verfügbar ist und ab dem ersten Quartal 2026 in allen 2026-Modellen der Motorräder von Verge Motorcycles zum Einsatz kommen wird. Die Festkörperbatterie kann in fünf Minuten geladen werden. Donut Lab wurde einst als Technologie-Startup in Finnland gegründet, gehört aber inzwischen komplett zu Verge Motorcycles. Die Mutter ist zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
