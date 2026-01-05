EQS-News: Healthcare Holding Schweiz AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteile von Sevika Medical



05.01.2026 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der Sevika Medical AG. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet. BAAR, Schweiz, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Mehrheitsbeteiligung an Sevika Medical AG mit Hauptsitz in Baar erfolgreich erworben. Sevika Medical AG vertreibt innovative Produkte aus der Orthopädie in den Bereichen chirurgische Navigation, Orthobiologie, Sportmedizin, Hüftarthroskpie und Infektionsmanagement in der Schweiz. Durch ihr breites Netzwerk und Interesse an den neusten Entwicklungen in der Medizintechnik ist Sevika Medical für Ärztinnen, Ärzte und Spitäler nicht nur Schweizer Distributor, sondern auch Ansprechpartnerin für neue und innovative Produkte und Technologien aus der Medizintechnik. Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: "Mit Sevika Medical etablieren wir eine neue Plattform innerhalb unserer Healthcare Holding Schweiz - die Orthopädie. Dieser Bereich ist für uns als Anbieter von innovativer Medizinaltechnik vor allem deshalb spannend, weil in der Orthopädie stetig neue, teilweise bahnbrechende Produkte entwickelt werden, die für Patientinnen und Patienten bessere Ergebnisse erzielen. Wir werden Sevika Medical dabei unterstützen, stets die neusten und besten Lösungen anzubieten." Manfred Menzi, Verwaltungsrat von Sevika Medical fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass wir so kurz vor Jahresende die Transaktion mit der Healthcare Holding Schweiz erfolgreich abschliessen konnten. Sie war definitiv unser Wunschpartner. Gemeinsam mit Mitgründer Luigi Bivi werden wir die Geschäftsleitung weiterhin tatkräftig unterstützen, um das starke Wachstum der letzten Jahre konsequent fortzuführen. Unsere Leidenschaft für die Orthopädie bleibt unverändert, und mit einem starken strategischen Partner werden wir in Zukunft noch mehr innovative Produkte in die Schweiz bringen können." Über Sevika Medical AG Sevika Medical AG vertreibt innovative Produkte aus der Orthopädie in den Bereichen chirurgische Navigation, Orthobiologie, Sportmedizin, Hüftarthroskpie und Infektionsmanagement in der Schweiz. Durch ihr breites Netzwerk und Interesse an den neusten Entwicklungen in der Medizintechnik ist Sevika Medical für Ärztinnen, Ärzte und Spitäler nicht nur Schweizer Distributor, sondern auch Ansprechpartnerin für neue und innovative Produkte und Technologien aus der Medizintechnik. Über Healthcare Holding Schweiz AG Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt. Über KKA Partners KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen. Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen. Weitere Informationen über die Sevika Medical AG finden Sie unter www.sevikamedical.com Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch Weitere Informationen über die anderen Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch , www.winthermedical.ch , www.mikrona.com , www.orthowalker.ch , www.mcm-schaublin.ch , www.mvb-med.ch , www.dentalaxess.ch , www.effectum-chrep.com , www.cdpswiss.com , www.aestheticbedarf.ch , www.ftcdental.ch , www.inomedicalsolutions.ch , www.quniquegroup.com , www.kundenservicemanagement.ch Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group . Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/healthcare-holding-schweiz-erwirbt-anteile-von-sevika-medical-302652740.html



05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News