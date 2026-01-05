Nach den Ereignissen am Wochenende in Venezuela, bringen sich die Investoren für das marode Land in Stellung. Die Ölindustrie wird die Szenerie anführen. Wir werfen einen Blick auf die Protagonisten und sagen, warum das für Deutschland Chancen birgt. Zunächst einen Blick auf das, was schon klar ist. Danach ein paar Fakten, die momentan kaum diskutiert werden, am Markt aber schon Wirksamkeit entfalten.
Schon fragen sich einige, warum der DAX eine neues Allzeithoch markiert hat und sich als so robust erweist, obwohl die Stimmung doch so schlecht ist. Die Antwort ist komplex aber wir scheuen uns nicht, die Sachlage beim Namen zu nennen. Das lesen Sie bei uns im Bernecker Börsenkompass bei unserem Partner Finanzen100 heute Nachmittag. Weil es so spannend ist, lassen wir der größten Teil frei zugänglich für unsere Leser. Kicken Sie einfach hier...
Schon fragen sich einige, warum der DAX eine neues Allzeithoch markiert hat und sich als so robust erweist, obwohl die Stimmung doch so schlecht ist. Die Antwort ist komplex aber wir scheuen uns nicht, die Sachlage beim Namen zu nennen. Das lesen Sie bei uns im Bernecker Börsenkompass bei unserem Partner Finanzen100 heute Nachmittag. Weil es so spannend ist, lassen wir der größten Teil frei zugänglich für unsere Leser. Kicken Sie einfach hier...
© 2026 Bernecker Börsenbriefe