Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2025 fand am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen im EUR Benchmark-Format im 4. Quartal mit einem Volumen von rund 42 Mrd. EUR seinen krönen den Abschluss, so die Analysten der Helaba.Mit diesem Ergebnis habe das Neugeschäft 46 % über dem Durchschnitt der letzten zehn Abschlussquartale gelegen. Für das Gesamtjahr 2025 sei ein neues Allzeithoch von rund 220 Mrd. EUR resultiert, 62 % über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
